Dewar (GSMA) reivindica l'MWC com un "espai unificador" davant les tensions geopolítiques

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
El congrés reunirà empreses d'Israel, Palestina, els EUA i la Xina
BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -
La directora general de Màrqueting de GSMA, Lara Dewar, ha descrit el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona com un "espai unificador" davant les tensions que actualment sacsegen el tauler geopolític mundial, congregant empreses israelianes i palestines, així com companyies dels Estats Units i la Xina.
En una entrevista concedida a Europa Press, Dewar ha subratllat que la voluntat de l'esdeveniment és generar nexes i no actuar com un "partit de futbol polític", reunint les ments més brillants del món per fomentar el progrés i la innovació, sense importar quina sigui la seva procedència.
Respecte a la participació d'empreses en zones de conflicte, ha recordat que l'MWC tanca les portes a entitats subjectes a sancions legals internacionals i ha celebrat la presència d'empreses palestines "en un moment com aquest", especialment al 4YFN, esdeveniment paral·lel dedicat a les empreses emergents.
BARCELONA COM A 'HUB' D'ACOLLIDA
Dewar ha expressat una "profunda gratitud" cap a la ciutat de Barcelona i els seus ciutadans per la seva hospitalitat coincidint amb el 20è aniversari de l'MWC a la capital catalana.
"Barcelona és tan acollidora que ens permet presentar una perspectiva veritablement global amb més de 200 països representats; gràcies a la ciutat de Barcelona i gràcies als barcelonins per aguantar-nos quan ocupem la ciutat i causem problemes de trànsit", ha bromejat.
REPTES TECNOLÒGICS: DEL 5G A L'ESPAI
Més enllà de la política, la responsable de màrqueting de la GSMA ha analitzat els reptes del sector, destacant el "matrimoni" entre la tecnologia satel·litària i la mòbil per aconseguir una connectivitat ininterrompuda a tot el planeta.
Sobre l'evolució de la xarxa, Dewar ha assenyalat que la prioritat actual del grup és "completar el viatge del 5G", que actua com a facilitador per a projectes d'intel·ligència artificial (IA), abans de centrar-se plenament en l'horitzó del 6G.
"Volem assegurar-nos que, en iniciar les converses sobre el 6G, mantinguem la tecnologia harmonitzada", ha conclòs.