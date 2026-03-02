L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha exhibit en el 4YFN, esdeveniment paral·lel al Mobile World Congress (MWC) destinat a les empreses emergents, algunes de les 'startups' desenvolupades en la seva Incubadora Logística 4.0, la primera incubadora d'Espanya especialitzada en indústria 4.0 aplicada a aquest àmbit.
Aquest dilluns, el president executiu del CZFB, Pere Navarro, i la directora general, Blanca Sorigué, s'han reunit en l'estand de la incubadora en el 4YFN, que se celebra fins al dijous en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a L'Hospitalet de Llobregat, informa el CZFB en un comunicat.
En els seus dos primers anys i mitjans d'activitat, s'han incubat un total de 60 projectes, dels quals actualment 32 estan actius i, dels 28 restants, 23 s'han consolidat com a casos d'èxit i 5 han cessat la seva activitat, per la qual cosa la taxa de supervivència és del 91,5%, una xifra "molt per damunt" d'iniciatives similars.
Les 32 startups que es troben instal·lades en la Incubadora Logística 4.0 van tancar l'any passat amb una facturació de 8 milions d'euros, i preveuen doblar aquesta xifra a la fi de 2026, per acabar l'any amb un volum de negoci propera als 16 milions d'euros.
Si es té en compte el total d'iniciatives que han rebut l'ajuda de la incubadora, la xifra de facturació en 2025 aconseguiria els 46 milions d'euros, i la prevista per 2026 se situaria entorn dels 70 milions d'euros.