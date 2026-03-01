Collboni diu que l'aposta tecnològica de Barcelona després de 20 anys d'MWC "no és temporal"

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
Defensa que és una ciutat de valors: "La millor forma de prevenir les guerres és no començar-les"
BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que l'aposta de Barcelona per la tecnologia, en la 20 edició del Mobile World Congress (MWC), no culmina amb aquesta efemèride, ja que és una aposta que "no és temporal".
Ho ha dit en el Mobile Lunch 2026 organitzat per Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona, com a prèvia del Mobile World Congress (MWC) que comença el dilluns i se celebra fins al dijous en el recinte de Gran Via de Fira de Barcelona.
També han participat la secretària d'Estat de Digitalització i IA, María González; el conseller d'empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, i el ceo de MWCapital Barcelona Francesc Fajula.
Collboni ha dit que en els 20 anys d'MWC a Barcelona s'han posat unes bases sòlides per posicionar la ciutat com un dels hubs tecnològics més importants d'Europa, i que continua amb un "creixement físic i constant".
Ho ha exemplificat amb el creixement del nord del 22@, al barri del Poblenou, o la superfície econòmica que hi haurà després del desenvolupament de l'entorn urbà al voltant de la futura estació de la Sagrera: "Ampliem les pistes d'aterratge on han de venir les empreses a instal·lar-se a la nostra ciutat".
DIVERSIFICAR L'ECONOMIA
Ha assenyalat que aquests moviments permeten canviar el model productiu de la ciutat, diversificar l'economia i ser més resilients donant oportunitats a gent de la ciutat i a graduats de les facultats i els centres tecnològics de Barcelona.
"Avui, la nostra ciutat, el nostre país, creix en llocs de treball i en empreses de l'àmbit del coneixement i del sector tecnològic més que en l'àmbit del sector servei, en termes generals. I això el que vol dir, ho representa, és clarament un èxit col·lectiu", ha valorat.
CIUTAT DE "VALORS"
Collboni ha assenyalat que l'MWC se celebra a Barcelona, una ciutat, ha dit, vinculada als valors de l'humanisme tecnològic, a la defensa dels Drets Humans i a la defensa de solucionar els conflictes per la via pacífica i multilateral: "No som neutrals".
"En dies com aquests on hi ha qui diu que la millor forma d'evitar una guerra és començar-la, nosaltres diem que no. La millor forma de prevenir les guerres és no començar-les", i ha afegit que l'aposta de la ciutat és la de generar espais de trobada i diàleg amb gent de tot el món, com el són els congressos.