Collboni defensa "una tecnologia humanista i centrada en les persones"

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat "una tecnologia humanista i centrada en les persones", així com una intel·ligència artificial (IA) transparent i inclusiva.
Ho ha dit aquest diumenge en el seu discurs durant el sopar oficial --celebrat en el Museu Nacional d'Art de Catalunya-- del Mobile World Congress (MWC), que se celebra entre aquest dilluns i dijous en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a L'Hospitalet de Llobregat.
També han participat en el sopar el Rei Felip VI; el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez; el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el director general de l'GSMA, Vivek Badrinath.
Collboni ha dit que la tecnologia està en un moment decisiu i que Europa ha pres una posició clara: "Defensar el seu model tecnològic, obert, democràtic i basat en la regulació".
Ha afegit que la tecnologia ha de protegir els drets fonamentals i els principis democràtics, i que Barcelona "es posiciona fermament amb aquesta posició".
COMPROMÍS AMB LA PAU
Collboni ha dit que Barcelona és una ciutat "profundament compromesa amb la pau, la defensa dels drets humans i la cooperació internacional".
"No volem ni hem de romandre impassibles", ha dit, davant del patiment de ciutats que ha qualificat de germanes de Barcelona a Ucraïna i Palestina.
D'altra banda, l'alcalde de Barcelona ha subratllat que la història de la relació entre la ciutat i l'MWC és "d'èxit" i ha destacat el treball conjunt fet en la Mobile World Capital (MWCapital) per convertir el congrés en llegat per a la ciutat.
VIVEK BADRINATH
Vivek Badrinath ha celebrat el camí creat amb Barcelona durant els 20 anys que el congrés s'ha celebrat a Fira de Barcelona.
El directiu ha citat el poeta Pablo Machado i ha dit que fa 20 anys "no hi havia camí, només una visió de l'objectiu", i que han creat el camí en caminar junts.
Ha afirmat que el saló d'enguany intentarà respondre preguntes com ara com acabar el camí en la tecnologia 5G i què ve després; com fer una IA escalable i per a tothom, o com preservar la col·laboració global.