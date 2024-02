El MWC 2024 preveu 95.000 congressistes, gairebé la meitat de sectors més enllà de la telefonia

Presentarà el primer prototip de cotxe volador, entre altres novetats

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El Mobile World Congress (MWC) celebra entre aquest dilluns i el dijous la seva 18 edició a Barcelona, al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, amb una previsió d'uns 95.000 congressistes, amb el 44% dels sectores no relacionats amb la telefonia mòbil.

Es preveu superar així els 88.500 visitants de l'any passat, quan el 56% representava a indústries adjacents a l'ecosistema mòbil principal.

Per GSMA, l'empresa organitzadora, el MWC ja no és una fira només de dispositius mòbils, sinó que celebra l'ecosistema més ampli d'actors que són fonamentals per a la transformació digital.

2.400 EXPOSITORS I 1.100 PONENTS

L'edició d'aquest any compta amb uns 2.400 expositors d'uns 200 països, uns 1.100 conferenciants (60% homes i 40% dones) i ocupa 7 pavellons del recinte.

TEMES I PONENTS

L'edició d'aquest any gira entorn a 6 temes: '5G and Beyond', 'Humanising AI', 'Connecting Everything', 'Manufacturing DX', 'Our Digital DNA' i 'Game Changers'.

Entre les novetats destacades, es podrà veure el primer prototip de cotxe volador, de l'empresa Alef Aeronautics (pavelló 6), i el vaixell del guanyador de la Copa Amèrica 2021, de l'equip Emirate Team New Zealand.

Entre els expositors hi ha empreses com Google, Huawei, Meta, Samsung, Microsoft, Ericsson i China Telecom, i entre els ponents estan el ceo de Telefónica, José Maria Álvarez-Pallete; el ceo de Vodafone Group, Margherita Della Valle, i el ceo de Microsoft, Brad Smith.

Aquesta serà l'edició 18 del Mobile a Barcelona, que va aterrar a Barcelona al 2006, després de la primera edició del congrés, al 1990 a Roma, quan es coneixia com a 3GSMWorld.

En quant a la participació catalana, 69 empreses, centres tecnològics i entitats catalanes tindran un stand al MWC i 291 en al 4YFN, el congrés que aglutina a les empreses emergents del sector de la telefonia mòbil i que aquest any celebra la seva desena edició al mateix recinte que el MWC, al pavelló 8.

L'horari per al públic general serà de 8.30 a 19.00 excepte l'últim dia, quan el saló tancarà a les 16.00.

PASSATGERS, HOTELS I GASTRONOMIA

L'Aeroport de Barcelona preveu superar el trànsit prepandemia durant el MWC d'aquest any amb 8.470 moviments, un 10,8% més que l'any passat i un 2,97% més que al 2019.

En total, les companyies que operen en la infraestructura oferiran 1,56 milions de seients, un 12% més que l'any passat i un 2,04% més que al 2019.

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha xifrat en 105 milions d'euros la facturació de bars, restaurants i hotels de Barcelona amb motiu del congrés.

CONSCIENCIAR SOBRE LA SEQUERA

Per donar a conèixer als assistents internacionals la situació de sequera a Catalunya, l'organització ha preparat una campanya per conscienciar sobre el consum d'aigua: 'Cada gota compta! Ajuda'ns a donar suport a les mesures contra la sequera i utilitza l'aigua amb responsabilitat'.

Aquest missatge s'ha enviat als congressistes inscrits i es mostrarà en català, espanyol i anglès en més de 20 pantalles digitals del recinte, inclosa la gran pantalla de l'entrada sud de Fira de Barcelona i les pantalles situades a l'estació de metro.