La Mútua Terrassa valida una solució d'IA que preveu els riscos de la calor extrema en persones vulnerables

CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA) - Arxiu
BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
ClimaSalud-IA, una proposta per anticipar els riscos de la calor extrema en la salut de persones especialment vulnerables presentada per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha estat la guanyadora del Repte Hospitalari d'Intel·ligència Artificial al Vallès Occidental, impulsada per la Fundació Leitat i la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa, en col·laboració de la Cambra de Terrassa (Barcelona).
Com a proposta guanyadora, ClimaSalud-IA durà a terme un pilot demostratiu dins el Programa a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa entre gener i febrer del 2026, desenvolupat amb professionals formats, protocols definits i mètriques de seguiment i d'impacte, informen les entitats impulsores en un comunicat aquest divendres.
Les entitats participants en el repte podien plantejar solucions basades en IA en resposta a dos reptes: 'Intel·ligència artificial per anticipar i mitigar els efectes del canvi climàtic en persones amb malalties cròniques' i 'Millora de l'assistència al pacient fràgil: estratificació des de l'atenció primària'.
Del total de propostes rebudes, el 60% es van emmarcar en el primer repte, mentre que el 40% restant es van alinear amb el segon.
ClimaSalud-IA, una solució desenvolupada per grups de recerca de la UPC i l'IRIS, respon al primer repte i proposa una solució basada en IE que ajuda a l'estratificació de persones amb malalties cròniques segons el grau de vulnerabilitat davant el canvi climàtic.