La mútua MC Mutual lamenta la defunció de l'empresari i exdirectiu de la mútua Enric Reyna

BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -
MC Mutual ha lamentat la defunció d'Enric Reyna, que formava part dels òrgans de govern de la mútua des de l'any 2000, amb el càrrec de vicepresident primer fins al seu nomenament com a president l'octubre del 2019, responsabilitat que va assumir després de la defunció del seu predecessor, Miquel Valls.
L'entitat ha valorat "la seva àmplia experiència en diferents àmbits empresarials", a més de la seva participació en entitats rellevants de l'entorn econòmic i institucional tant autonòmic com estatal, informa en un comunicat aquest divendres.
"Al llarg d'aquests anys, va mostrar un interès constant per l'evolució de MC Mutual i una implicació propera en els aspectes essencials per al seu funcionament i desenvolupament", ha subratllat la mútua.