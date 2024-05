El Museu del Port de Tarragona s'adhereix a la Nit dels Museus i participarà en la visita guiada

TARRAGONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -

El Museu del Port de Tarragona s'ha adherit a la Nit dels Museus --el 18 de maig-- i participarà en la visita guiada nocturna per vuit espais culturals de la ciutat organitzada dins la iniciativa, informa la infraestructura en un comunicat d'aquest dimarts.

La ruta té una durada de 2 hores i mitja i inclourà desplaçaments a peu i en el trenet turístic de la ciutat: té un cost de 5 euros per persona i requereix una inscripció prèvia.

La visita també recorrerà el Caixa Forum Tarragona, el Museu Bíblic Tarragoní, el Museu Diocesà de Tarragona, el Museu d'Art Modern de Tarragona, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el Museu d'Història de Tarragona i el Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona.

El Port de Tarragona ha destacat la "bona acollida" que té entre el públic aquesta activitat, que ha arribat a la desena edició, i que aquest any té per lema 'Museus per l'educació i la recerca'.

Aquest lema, informen els promotors, vol "reforçar la idea de com els museus contribueixen a la recerca i proporcionen una plataforma per a l'exploració i la difusió de noves idees.