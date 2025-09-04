Publicat 04/09/2025 16:27

El Museu del Port de Tarragona acollirà una demostració de cuina del barri del Serrallo

Mostra de cuina
PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 4 set. (EUROPA PRESS) -

El Museu del Port de Tarragona acollirà una jornada que donarà a conèixer la riquesa gastronòmica i cultural del barri tarragoní del Serrallo, segons ha informat aquest dijous en un comunicat.

L'activitat, que tindrà una durada aproximada d'una hora, tindrà lloc el 9 de setembre a les 19 hores i inclourà un tast amb maridatge de vins de la terra.

La proposta vol "anar més enllà d'una demostració culinària convencional" i convertir-se en una activitat que connecta directament amb la vida quotidiana de les famílies del Serrallo.

Contador