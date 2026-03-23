Murtra no preveu que la IA afecti "de ple" a les telecomunicacions en els propers anys

El directiu lloa l'ecosistema audiovisual de Catalunya
BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -
El president de Telefónica, Marc Murtra, ha afirmat aquest dilluns que no preveu que la intel·ligència artificial (IA) impacti "de ple" en el camp de les telecomunicacions en els propers anys, encara que considera que si que afectarà a àrees com la medicina, l'advocacia i la programació.
Ho ha dit al 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', organitzat per Expansión en el Recinte de Sant Pau de Barcelona, on ha afirmat que la IA suposa "una gran oportunitat" per millorar l'oferta de serveis de les companyies de telecomunicacions.
"Les empreses de telecomunicacions pensem que la IA és una gran oportunitat per reconfigurar la manera en la qual oferim els serveis; no veiem que avui ni en els propers anys afecti de ple", ha assegurat.
TRANSFORMACIÓ I CREIXEMENT
Murtra ha posat l'accent en la "nova fase de transformació i creixement" que travessa Telefónica, i fixa entre els seus objectius ser, en 5 anys, una de les millors empreses de telecomunicacions d'Europa.
"Això significa que en tots els mercats en els quals nosaltres operem anem a ser, i volem ser, un 'best-in-class', la qual cosa genera implicacions d'inversió", ha afegit.
CATALUNYA
Preguntat per Catalunya, ha sostingut que és "molt important per a Espanya, per a Europa i per Telefónica", i ha recordat que Telefónica ha invertit en l'última dècada 1.725 milions al territori.
"A Catalunya tenim més de 2.000 empleats i, dels 13 nodes 'edge' que volem tenir a Espanya, 2 estaran a Catalunya: un a Barcelona i un altre a Terrassa (Barcelona)", ha indicat.
També ha lloat el talent competitiu i l'ecosistema audiovisual català: "Per això, hem anunciat que volem liderar, si els nombres van bé i pinta que sí, una gigafactoría a Catalunya, amb una inversió de 5.000 milions d'euros".
EUROPA
En el plànol europeu, Murtra ha posat l'accent que el camí cap a la sobirania tecnològica implica invertir en productes digitals que han de passar per la sobirania de la dada.
"Si Europa vol ser sobirana, ha de tenir la capacitat de gestionar les seves pròpies dades. Ja no només per defensar la privadesa, sinó també per defensar la gestió i l'accés a aquestes dades", i confia que Europa està fent aquesta aposta comptant amb actors ben posicionats, com Telefónica, segons ell.