Murtra (Indra) creu que invertir en defensa és una "oportunitat" per generar capacitat tecnològica

Veu "un dèficit claríssim" d'enginyers amb experiència

BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -

El president d'Indra, Marc Murtra, ha considerat aquest dilluns que invertir en el sector de la defensa és una "oportunitat" per generar capacitat tecnològica, coneixement i formar enginyers.

Ho ha dit durant la seva intervenció en la jornada 'World in Progress' a Barcelona, organitzada pel grup Prisa, en la qual ha defensat que les inversions "reverteixen" en la societat.

Per Murtra, "cal tenir autonomia estratègica i cal tenir coneixement tecnològic per poder tenir una defensa democràtica".

En aquest sentit, ha analitzat que els països que tenen capacitats tecnològiques fortes, com el Regne Unit, Alemanya o el Japó, "una part d'aquest origen és del món de la defensa".

A parer seu, si Europa vol tenir "una indústria de defensa competitiva equivalent a la que pot tenir la Xina inevitablement" ha de coordinar programes i estàndards de la indústria.

"Estem anant cap a aquí i nosaltres jutgem que ho estem fent d'una manera molt europea, no tan ràpid com voldríem i no tan lents com als nostres adversaris els agradaria", ha afegit.

"GRAN COORDINADOR NACIONAL"

Murtra vol que Indra sigui "el gran coordinador nacional", és a dir, que coordini un ecosistema d'empreses grans, mitjanes i petites perquè la inversió en el desenvolupament tecnològic sigui més efectiva.

Preguntat per la manca de professionals qualificats, ha assegurat que hi ha "un dèficit claríssim" d'enginyers amb més de cinc anys d'experiència i ha animat els joves a cursar enginyeria.