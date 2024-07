Muro (Apartur) veu l'eliminació dels pisos turístics com "una decisió populista"

Creu que la regulació catalana situa en "una posició perillosíssima els ajuntaments"

BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur), Marian Muro, ha criticat que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vulgui eliminar tots els pisos turístics de la ciutat el 2028: "És una decisió populista fruit de la pressió per com s'ha polititzat el debat turístic i de la incapacitat de poder adoptar un pla seriós respecte a l'habitatge".

"S'ha optat pel camí curt. No passa res perquè això no s'aplicarà, però ara hem d'entrar en un litigi que serà fort", ha dit en una entrevista del diari 'Ara' recollida per Europa Press aquest dimarts.

Segons Muro, la proposta generarà "una mà de reclamacions patrimonials" i ha explicat que l'anunci s'empara en un decret llei de la Generalitat contra el qual ja existeix un recurs al Tribunal Constitucional.

En una altra entrevista del diari 'Expansión', recollida per Europa Press, ha criticat que la regulació dels pisos turístics de la Generalitat "no aporta cap anàlisi ni estudi, i qualsevol normativa s'ha de justificar".

Segons Muro, el decret llei català situa en "una posició perillosíssima els ajuntaments", perquè ells hauran de decidir o no si volen habitatges turístics i en quins llocs mitjançant concurrència competitiva.

PROPOSTES PER AL FUTUR

Preguntada per concertar les llicències en blocs com a proposta per regular el lloguer, ha apostat pel diàleg i el consens: "L'única cosa que puc dir és que no hem tingut l'oportunitat de parlar amb ningú".

"Qualsevol escenari necessita en primer lloc que el Parlament funcioni, la qual cosa no està clar", i ha dit que el debat no inclou un enfrontament amb el sector hoteler.