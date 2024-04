Múrcia, C.Valenciana, Catalunya, C-LM i Madrid seran les CA amb més dèficit en el tancament del 2024, segons l'AIReF

MADRID, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) preveu que Múrcia i la Comunitat Valenciana siguin les regions amb més dèficit en el tancament del 2024, superior a l'1%, seguides per Catalunya, Castella-la Manxa i Madrid, que tindran un sortint negatiu inferior al 0,5% del PIB. A més, aquest organisme alerta del risc que totes les comunitats incompleixin la regla de despesa durant aquest exercici.

Així apareix reflectit en un informe publicat recentment per l'AIReF sobre els pressupostos inicials de les administracions públiques per al 2024, en el qual estima que el conjunt de les comunitats autònomes tancarà 2024 amb un dèficit estimat del 0,1% del PIB.

No obstant això, l'organisme econòmic estima que la majoria de les comunitats autònomes tancaran 2024 amb superàvit o saldos propers a l'equilibri. Malgrat que han empitjorat les estimacions individuals respecte de les elaborades a l'octubre, l'AIReF preveu que només Múrcia i la Comunitat Valenciana tancaran aquest exercici amb un dèficit superior a l'1%.

Mentrestant, l'AIReF espera dèficit moderats a Catalunya i Castella-la Manxa i saldos propers a l'equilibri a Extremadura, Madrid i Andalusia. La resta de comunitats autònomes tancaran l'any amb superàvit. Això sí, l'organisme no especifica el percentatge concret de cada regió.

LA REGLA DE DESPESA

Les previsions de l'AIReF situen el creixement de la despesa computable a l'efecte de la regla de despesa en el 5,7%, quatre desenes del PIB per sobre del nivell marcat per la taxa de referència del 2,6%, la qual cosa pot comprometre el compliment de la recomanació específica de país emesa pel Consell Europeu per al 2024.

El compliment de la regla de despesa el 2024 portaria el subsector a un superàvit de tres dècimes del PIB. A nivell individual, totes les comunitats autònomes incorren en risc d'incompliment de la regla de despesa.

Les previsions de l'AIReF també empitjoren el saldo de les CA en el període 2024-2028 respecte de l'informe d'octubre per la incorporació de recursos del sistema de finançament de les CA, la informació actualitzada sobre fons europeus i l'aprovació de noves mesures de despesa en l'àmbit autonòmic.

En sentit contrari, tot i que en amb menor impacte, les noves mesures fiscals adoptades per algunes comunitats autònomes i la revisió de l'escenari macroeconòmic ha millorat lleugerament les perspectives del subsector.

En concret, després de la liquidació extraordinària rebuda el 2024, a partir del 2025 el saldo de les CA es deteriorarà fins a estabilitzar-se entorn del 0,2% del PIB de dèficit. Així mateix, entre el 2024 i el 2028, la despesa primària neta de mesures d'ingressos creixerà una mitjana del 3,7% anual.