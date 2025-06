Muniesa (CaixaBank) diu que no hi haurà fusions bancàries europees sense un "mercat comú i únic"

Assenyala que Espanya té l'oportunitat de guanyar pes a la Unió Europea

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 13 (EUROPA PRESS)

El president de CaixaBank, Tomás Muniesa, ha assegurat que no hi haurà grans fusions bancàries europees "mentre no hi hagi un mercat comú i únic".

Ho ha dit aquest divendres en la 36a Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra des de dijous a la Seu d'Urgell (Lleida), i ha afegit que fer-ho "no té cap sentit", ja que per entrar en un país s'ha de comprar un banc d'aquell país en una operació que no ofereix cap mena de sinergia, en les seves paraules.

Muniesa ha admès la necessitat que hi hagi bancs més grans, tant a Espanya com a Europa, tot i que ha declinat respondre quan se li ha preguntat per l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA sobre Banc Sabadell.

D'altra banda, i preguntat per la seu social de CaixaBank, ha recordat que se'n va anar a València el 2017 pel procés i que el 2021 hi va haver la fusió amb Bankia, quan es va decidir que la seu es mantindria a València i que hi hauria dues seus corporatives a Barcelona i Madrid.

"És com estem i és com pensem que hem d'estar", ha dit, i ha afegit que, textualment, la decisió no està lligada al que va passar el 2017 sinó el 2021.

ESPANYA

Muniesa ha recalcat que l'economia espanyola creix més que les dels països confrontants i que això es deu al fet que "ha fet els deures i els ha fet bé" durant els anys posteriors a la crisi iniciada el 2008.

Ha afegit que té "diversos avantatges", com una balança comercial negativa amb els Estats Units, tot i que ha advertit que hi pot haver afectació per l'impacte en socis comercials i per efectes de segona ronda com que empreses afectades busquin entrar als mercats de les empreses espanyoles.

Preguntat pel pes d'Espanya al món, ha dit que "no en té cap" i que el que té és a través de la Unió Europea.

Muniesa ha destacat que Espanya ara té una oportunitat per guanyar influència en tenir una millor situació que la resta de països: "Però ens ho hem de creure".

EUROPA I ESTATS UNITS

El president de CaixaBank ha assenyalat que Europa "té diversos reptes", com la necessitat d'invertir en defensa i el pes que té al món.

Ha advertit que "Europa és una història d'èxit, però pot caure en la irrellevància" i ha lamentat que la construcció europea s'ha quedat, en les seves paraules, molt a mig fer.

Muniesa ha afegit que els aranzels nord-americans han ofert a Europa "l'oportunitat històrica de fer un pas endavant" i ha dit que o el fa o corre el risc de caure en la irrellevància.