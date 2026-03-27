Muniesa (CaixaBank): El conflicte entre potències és "la pitjor amenaça per a l'estabilitat"

Rober Solsona - Europa Press
BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -
El president de CaixaBank, Tomás Muniesa, ha alertat que la confrontació geoeconòmica entre potències és "la pitjor amenaça per a l'estabilitat global", ja que ha dit que és sinònim de riscos econòmics, inflació, reducció del comerç, afectació a les cadenes de subministrament i volatilitat en els mercats financers.
Ho ha dit aquest divendres en la junta general d'accionistes de l'entitat, que se celebra al Palau de Congressos de València i en la qual també ha participat el conseller delegat, Gonzalo Gortázar.
Muniesa ha explicat que el 2026 va començar amb un sentiment general positiu a Europa, però que el conflicte a l'Orient Mitjà ha afectat els mercats, i que "de la seva durada i evolució en dependrà la profunditat dels efectes" en l'economia, ja que afectarà el creixement econòmic, la inflació i la futura política monetària.