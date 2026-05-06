Muniesa (CaixaBank) alerta d'una disminució de la demanda en les últimes setmanes: "Són els primers signes"

MADRID, 6 maig (EUROPA PRESS) -
El president de CaixaBank, Tomás Muniesa, ha alertat aquest dimecres en un acte organitzat per la Cambra de Comerç de Madrid d'una disminució de la demanda de crèdit en un context marcat per la guerra al Pròxim Orient.
"En les últimes setmanes es comença a notar una disminució de la demanda, són els primers signes. Normalment la incertesa fa que es ralenteixi el creixement", ha precisat el directiu.
Muniesa emmarca el canvi de tendència a conseqüència de la guerra al Pròxim Orient, que des de fa més de dos mesos enfronta els Estats Units (EUA) i Israel amb l'Iran.
Sobre l'entorn geopolític, ha qualificat de "paradoxa" la situació actual, ja que "habitualment la primera potència del món (ara els EUA) sempre vol mantenir l''statu quo', mentre que l'emergent (ara la Xina) pretén canviar-lo", ara en canvi és a l'inrevés.
Respecte a la resolució del conflicte al Pròxim Orient, el mandatari ha avançat que els mercats són "porucs" però preveuen una resolució primerenca.
"Quan hi ha una mala notícia, els mercats ho noten una mica, però quan n'hi ha una de bona s'ho prenen molt bé i compensen fins a tres o quatre notícies de cop, amb la qual cosa el mercat creu que això se solucionarà, que el sentit comú imperarà", ha detallat Muniesa.
Quant a les conseqüències de la guerra, el president de CaixaBank ha indicat que, suposant que el conflicte s'arregli en un termini "raonable", el preu del petroli se situarà al voltant dels "80, 90 dòlars, no en els 60 en què estava abans". I ha matisat que "costarà dos o tres anys veure'l per sota dels 90".
En el cas d'Espanya, el directiu ha afirmat que pot ser que el país es trobi en una situació millor que la resta, ja que les fonts de subministrament espanyoles no passen gaire per l'estret d'Ormuz.
Malgrat això, ha ressaltat el perill dels efectes de segona ronda: "Són molt difícils de calcular perquè depenen de moltíssimes variables i és on se situen les dificultats".