Mundó considera que Elon Musk "sembla haver ideat la seva pròpia xarxa de franquícies polítiques"

L'excconseller de Justícia de la Generalitat Carles Mundó ha criticat que el magnat i propietari de 'X' i Tesla, Elon Musk, "sembla haver ideat la seva pròpia xarxa de franquícies polítiques" i que el poder econòmic i tecnològic --cada vegada més concentrat i lluny d'Europa-- està, a judici seu, prenent el control de la política.

"El suport econòmic i mediàtic que dona a partits d'ultradreta de països com Alemanya, Regne Unit o Suècia recorda el model que s'aplica a les cadenes de restaurants i de moda de tot el món per oferir un mateix producte polític, basat en els mateixos discursos i presentat amb el mateix populisme", ha dit en un article d'opinió d'aquest divendres a l''Ara' recollit per Europa Press.

Ha expressat que Musk promou una agenda que no només s'alinea amb posicions conservadores, sinó que també busca remodelar l'escena política global amb "un biaix marcadament autoritari" i que, en les seves paraules, el seu gran banc de proves són els Estats Units, ja que Musk és la cara visible de la sala de màquines des d'on es dirigeixen les proclames de Donald Trump.