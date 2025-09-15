La multinacional francesa Astek compra la consultora tecnològica barcelonina Quantion

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
La multinacional francesa d'enginyeria Astek ha comprat la consultora tecnològica barcelonina especialitzada en transformació digital Quantion, que passa a formar part de la xarxa del grup de serveis digitals.
Segons ha informat aquest dilluns Quantion en un comunicat, s'integra com a "peça clau" en l'estratègia d'expansió europea d'Astek, que consolida la seva presència a Espanya amb més de 500 professionals i esdevé un hub estratègic de 'delivery' per a projectes nacionals i internacionals.
La companyia ha assegurat que el suport del grup francès afavorirà la col·laboració amb grans clients europeus i, especialment, reforçarà l'oferta de serveis de Quantion en sectors d'alt creixement com la indústria, serveis, telecomunicacions, finances, salut, retail i el sector públic.
La directora general de Quantion, Carme Pellicero, ha assegurat que aquesta integració marca "un punt d'inflexió" per a la companyia i porta la proposta de valor a un escenari internacional, accelera l'aposta per la intel·ligència artificial i reforça el compromís amb clients de sectors estratègics.
Fundada el 2015 i amb seu a Barcelona, Quantion va tancar el 2024 amb un creixement del 35% en la seva xifra de negoci, després de superar els 10 milions d'euros de facturació i mantenir un ritme sostingut d'expansió superior al 30% en els últims tres anys.
El president del consell de direcció d'Astek, Julien Gavaldon, ha subratllat que la integració de Quantion representa "un poderós accelerador de creixement", que reforça el seu impuls innovador.