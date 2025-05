Multa de 2.520 euros al motorista que va pegar a un taxista que va acabar morint

La mort es va produir després d'una "conducta imprudent" però no dolosa

BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -

La jutgessa ha condemnat el motorista que estava acusat de matar d'un cop de puny un taxista a Barcelona el 2023 amb 2.520 euros de multa per homicidi per imprudència poc greu i delicte lleu de lesions, en entendre que no el volia matar sinó que va morir en donar-se un cop a terra, i també el condemna a indemnitzar els familiars amb 65.464 euros.

En la sentència del jutjat penal 7 de Barcelona, que ha avançat 'La Vanguardia' i a la qual ha tingut accés Europa Press, la titular, després d'analitzar els fets provats del 2 de novembre del 2023, recull les paraules del primer testimoni que va declarar en el judici i argumenta que la causa de la mort "va ser un cop de puny amb mala sort".

La magistrada es basa en els informes forenses, en les declaracions dels testimonis i en el vídeo gravat per la càmera d'un altre taxi per concloure que la mort es va produir per una "conducta imprudent", el cop de puny, però no dolosa.

Sosté que en les imatges s'observa "bel·ligerància per part de tots dos" arran d'una discussió de trànsit, com van explicar els testimonis, i que el cop que li va donar el motorista el va desestabilitzar i va caure d'esquena, fet que li va provocar un traumatisme cranial que, de manera inopinada i sobtada, li va causar la mort.

La magistrada expressa que, en aquest cas concret, la mort "no és altament probable, però sí previsible pel risc de clavar un cop de puny d'aquestes característiques a una persona desprevinguda", atès que el taxista estava de costat i podia caure a terra.

Però una cosa és la probabilitat, prossegueix, i "una altra ben diferent la previsibilitat del resultat", que és el que exigeix el títol d'imprudència.

CAIGUDA MORTAL

Per això, acorda imposar una pena mínima a l'acusat en considerar que el taxista va morir en donar-se un cop contra el paviment, però no pel cop de puny que li va clavar el motorista, perquè "ni tan sols consta que provoqués cap lesió externa a la cara de la víctima".

La magistrada l'absol del delicte d'homicidi per imprudència greu i del delicte de lesions agreujat per ús d'instrument perillós --com demanava l'acusació particular pels guants que portava el motorista--, però el condemna a que indemnitzi els familiars amb 65.464 euros.