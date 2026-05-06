MSC Cruceros utilitza el Port de Tarragona com a port base per cinquè any i farà 33 escales

TARRAGONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
MSC Cruceros farà 33 escales al Port de Tarragona durant la temporada, 8 més que l'any anterior, la qual cosa consolida la infraestructura com "un dels ports d'embarcament clau de la companyia a Espanya", i on mantindrà els seus embarcaments durant tot l'estiu per cinquè any consecutiu, informa la companyia en un comunicat aquest dimecres.
El director general de MSC Cruceros a Espanya, Fernando Pacheco, ha afirmat que l'empresa treballa amb les autoritats locals "per impulsar un turisme responsable i de qualitat en una regió que ha demostrat una extraordinària capacitat d'acollida des de l'inici de la nostra col·laboració".
La companyia també ha destacat que aquest 2026, el Port de Tarragona acollirà per primera vegada el model MSC Orchestra, amb capacitat per a 3.223 passatgers, que farà itineraris de set nits amb sortida des de Tarragona, l'última, el 23 d'octubre.