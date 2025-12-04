MSC Cruceros iniciarà el desembre del 2026 les rutes pel Mediterrani del MSC World Asia

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
MSC Cruceros iniciarà el 4 de desembre del 2026 les rutes pel Mediterrani del MSC World Asia, que tindrà base a Barcelona i durant set nits farà escales a Marsella (França), Gènova, Civitavecchia (Roma), Messina, Nàpols (Itàlia) i La Valletta (Malta), informa en un comunicat aquest dijous.
El vaixell comptarà amb "subtils elements de disseny" que reflecteixen, textualment, la rica cultura, l'art i els paisatges d'Àsia, i oferirà els plats habituals juntament amb nous conceptes.
El vicepresident de vendes per al Sud d'Europa de MSC Cruceros, Leonardo Massa, ha assenyalat que el Port de Barcelona "és essencial" per a l'empresa, ja que és, textualment, un dels ports base més estratègics del món.
El director general a Espanya, Fernando Pacheco, ha explicat que amb el MSC World Asia reforcen el "compromís amb un turisme responsable, sostenible i orientat al futur".
El vaixell tindrà 333 metres d'eslora, 22 de coberta i 38.400 metres quadrats d'espai públic, amb 40 bars, salons i restaurants, i més de 20 tipus de cabines.