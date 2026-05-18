De los Mozos no continuarà com a CEO d'Indra i la companyia obre un procés de selecció per substituir-lo

Carlos Luján - Europa Press - Arxiu
MADRID 18 maig (EUROPA PRESS) -
El conseller delegat d'Indra, José Vicente de los Mozos, no continuarà en el seu càrrec, segons ha anunciat aquest dilluns la companyia, que ha iniciat un procés de selecció per a la recerca d'un nou CEO.
"En el marc del procés previ a la convocatòria de la propera junta general ordinària d'accionistes de la companyia, davant de l'imminent venciment del seu mandat i a causa de la no continuïtat de José Vicente de los Mozos, la Comissió de Nomenaments, Retribucions i Govern Corporatiu de la societat, d'acord amb el reglament del consell d'administració, ha iniciat en el dia d'avui un procés de selecció d'un candidat a conseller delegat", ha anunciat la companyia.
L'actual conseller delegat continuarà exercint les seves funcions amb l'objectiu de facilitar el procés de transició en la companyia.
D'altra banda, la societat ha informat que la celebració de la junta general d'accionistes està prevista en segona convocatòria per al 30 de juny de 2026.