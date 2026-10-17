Moya serà cap de llista del PP al Congrés a Girona, Landete a Tarragona i Melero a Lleida

Mateo Lanzuela - Europa Press
BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Diana Moya serà la cap de llista del PP al Congrés a Girona a les eleccions del 29N, Mónica Landete ho serà a Tarragona i Roger Melero a Lleida, segons han informat aquest dissabte fonts del partit a Europa Press.
Els 3 candidats acompanyaran aquest diumenge Xavier García Albiol, cap de llista del PP a Barcelona, en un acte amb la presència del president nacional del partit, Alberto Núñez Feijóo.
L'acte, en què també participarà el president del PP català Alejandro Fernández, se celebrarà al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona.