Moya (ERC) apunta a un grup organitzat darrere dels cartells ofensius contra els Maragall

BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exdirector de Comunicació d'ERC, Tolo Moya, ha assenyalat aquest dimarts que hi ha un grup dins els republicans que està darrere els cartells ofensius que van aparèixer durant la campanya de les municipals del 2023 contra l'excandidat a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, i el seu germà, l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall.

Així s'ha expressat Moya en un comunicat que ha enviat a 'El Món a Rac 1' de l'emissora Rac 1, recollit per Europa Press, i que reacciona a un altre comunicat publicat per Ernest Maragall aquest dimarts en el qual l'assenyala com el responsable "orgànic" dels cartells difamatoris.

"Estic molt tranquil, vull que es faci una investigació, en aquest cas exposaré les proves que demostren qui és l'ideòleg d'aquest grup, de com funcionava, i de fins on arribava el coneixement de tot això", ha assegurat Moya en aquest comunicat.

Moya ha afegit que no vol centrar el debat en els cartells ofensius contra els Maragall, sinó en qui va muntar la trama i de com van actuar quan se'n van assabentar.

Malgrat que públicament es desconeixia l'autoria dels cartells ofensius que van aparèixer durant la campanya de les municipals contra els germans Maragall i l'Alzheimer, segons va avançar dilluns el diari 'Ara' i va confirmar després la portaveu d'ERC, Raquel Sans, la campanya havia estat orquestrada des de l'interior del partit.