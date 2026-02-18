Movistar soluciona la incidència que ha deixat sense connectivitat unes 100.000 pimes a Espanya

MADRID 18 febr. (EUROPA PRESS) -
Movistar (Telefónica) ha solucionat l'avaria registrada en una de les seves plataformes que ha deixat sense connectivitat (veu i dades) unes 100.000 pimes a Espanya aquest dimecres a primera hora del matí, segons han informat a Europa Press fonts coneixedores.
Movistar España ha explicat en el seu compte d'X que els tècnics han detectat una incidència, que afectava els serveis de Movistar Empresas, i en la qual treballaven per solucionar-la.
"Hi ha una incidència en el servei de Movistar Empresas. Els tècnics ja treballen per restablir el servei com més aviat millor", ha subratllat Movistar España a causa de l'avaria.
El problema ha començat cap a primera hora del matí, com reflectia el portal d'incidències 'Downdetector', que mostrava un pic de gairebé 3.000 incidències a les nou del matí. Quant als territoris afectats, províncies com Albacete, Conca o Sòria s'haurien vist perjudicades. De fet, aquest problema ha deixat sense connexió serveis locals com Radio Taxi Albacete.
No obstant això, zones del País Basc, Andalusia o Madrid també registraven incidències.