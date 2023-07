Movistar reforça la cobertura 5G a 82 municipis catalans aquest estiu

BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

Movistar ha reforçat i ampliat la seva cobertura 5G a 82 municipis turístics catalans durant l'estiu, ha explicat en un comunicat aquest dimecres.

Les instal·lacions de reforç es mantindran als municipis després de la temporada estival, i com a novetat, l'empresa instal·larà tres unitats temporals que atendran les necessitats de connectivitat als punts que tenen un augment de la demanda "considerable" en moments puntuals com són Cubelles (Barcelona) i els càmpings Sant Martí i Escala a l'Escala (Girona).

Movistar ha desplegat el seu pla estiu tant en 700 MHz com en 3.500 MHz, dues bandes complementàries, ja que la primera és especialment útil per a la cobertura d'interiors, com els habitatges, mentre que la segona permet incrementar la velocitat a zones més extenses.