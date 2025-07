Moviment d'Esquerres (MEScat) i Acció per la República (AxR) pacten fusionar-se a la tardor

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -

Moviment d'Esquerres de Catalunya (MEScat) i Acció per la República (AxR) han acordat iniciar un procés de fusió entre totes dues organitzacions que culminarà a la tardor, informen aquest dilluns en un comunicat.

Ho han decidit en una jornada de treball conjunta aquest cap de setmana a Elna (França), en la qual han constatat la seva "sintonia política" la coincidència ideològica i programàtica.

Les formacions comparteixen actes des de fa temps i totes dues mantenen acords de col·laboració amb Junts, i amb la fusió volen reforçar el projecte i arrossegar Junts cap al "camí independentista amb sensibilitat social".

Formen part de MEScat l'eurodiputat de Junts Toni Comín i el diputat al Parlament Agustí Colomines, a més de Josep Serra, el seu coordinador, que ha fixat l'impuls de l'independentisme el 2017 com el camí de la unitat del moviment en la transversalitat, i ha apostat per "tornar a pensar en les condicions materials de la gent com a eix programàtic".

La diputada de Junts Ennatu Domingo és representant d'AxR i el seu coordinador general, Oriol Izquierdo, ha sostingut la necessitat d'aliar-se i del que els uneix: "Som aquí i estem per fer la independència, perquè volem el progrés social del nostre país".