Moventis incorpora Carlos Castán com a nou director d'Operacions

BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
Moventis ha incorporat Carlos Castán com a nou director d'Operacions per reforçar la gestió i la coordinació de la companyia en una etapa "marcada pel creixement nacional i internacional del negoci i l'evolució de les necessitats de mobilitat".
Durant més de 20 anys, Castán ha desenvolupat la seva carrera a Celsa Group, on ha ocupat "diferents posicions de responsabilitat", entre les quals les de director de Planificació i Logística i responsable corporatiu de Logística Externa, ha informat aquest dilluns la companyia de transport col·lectiu en un comunicat.
El nou director d'Operacions compta amb més de 30 anys de trajectòria professional vinculada a les operacions, la logística i la gestió de la cadena de subministrament.