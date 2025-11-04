Moventis anuncia 2 contractes nous a l'Aràbia Saudita i França en el Tomorrow.Mobility Congress

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Moventis, la divisió de mobilitat col·lectiva de Moventia, ha anunciat dos contractes nous a l'Aràbia Saudita i França, en el seu pla d'expansió internacional, en el Tomorrow.Mobility World Congress, organitzat per Fira de Barcelona i EIT Urban Mobility del 4 al 6 de novembre.
D'aquesta manera, el grup "amplia la seva presència a l'Orient Mitjà amb la gestió de 800 taxis a la Meca i reforça la seva implantació en el mercat francès amb l'adjudicació de la xarxa de transport públic de Châlons-en-Champagne", informa en un comunicat aquest dimarts.
En concret, la Royal Commission of Makkah (RCMC) ha adjudicat a Moventis el contracte per a la gestió de 800 taxis a la ciutat de la Meca, amb una durada de 5 anys; l'inici de l'operació està previst per a finals del 2025 amb una estructura de més de 1.600 treballadors i tots els vehicles estaran operatius abans del 2026.
A França, ha estat seleccionada per la Comunitat d'Aglomeració de Châlons-en-Champagne per a la gestió i explotació del servei intermunicipal de transport de l'àrea metropolitana durant el període 2026-2031, en l'àmbit d'una Delegació de Servei Públic (DSP).
El contracte contempla l'operació d'uns 50 vehicles, la gestió de més de 100 bicicletes i la incorporació de 60 treballadors procedents de l'operador anterior.
Actualment, la companyia és present a Espanya, França, l'Aràbia Saudita, Portugal, Irlanda i el Perú, on desenvolupa projectes de transport urbà, interurbà i discrecional.