Mouliaá anuncia que retira l'acusació contra Errejón per presumpte abús sexual

MADRID 4 febr. (EUROPA PRESS) -
L'actriu Elisa Mouliaá ha comunicat aquest dimecres que retira l'acusació que mantenia contra l'exdiputat Íñigo Errejón per presumpte abús sexual.
A través de les xarxes socials, l'actriu ha argumentat que "no és una retractació, és un límit", i ha explicat que pren aquesta decisió perquè "cap altra víctima ha fet el pas" i se sent "sola sostenint-ho tot".
"I no puc continuar-ho fent. No perquè no sigui veritat, sinó perquè ningú no hauria de carregar sola amb una cosa així. Si la justícia continua, perquè és un procés de naturalesa pública, ho farà sense la meva participació. Jo em retiro amb la consciència tranquil·la", ha dit.
Ha reivindicat que ella va sortir "tota sola" a "donar la cara, amb nom i cognoms, per confirmar que tot era cert quan es posava en dubte i per protegir altres dones". "No fujo, acabo la meva part demostrant que no vull diners ni protagonisme: la veritat ja camina sola", ha sostingut.
Mouliaá demanava que Errejón fos condemnat a 3 anys de presó i a pagar-li 30.000 euros d'indemnització per danys morals per presumptes abusos que haurien tingut lloc l'octubre del 2021.
La Fiscalia de Madrid va demanar al jutge instructor, Adolfo Carretero --que va processar Errejón--, que arxivés la causa contra l'exdiputat en veure "insuficients" els indicis delictius en contra seu per formular un escrit d'acusació.