Motor.- Volkswagen i Cupra revisen uns 94.000 cotxes elèctrics per risc d'incendi en bateries

MADRID 24 març (EUROPA PRESS) -
El Grup Volkswagen està procedint a revisar uns 94.000 cotxes elèctrics de les seves marques Volkswagen i Cupra a causa de problemes en les bateries d'alt voltatge que podrien provocar incendis, segons un informe de l'autoritat alemanya d'homologació de vehicles (KBA).
L'informe exposa que la revisió es deu al fet que s'han produït defectes com l'encesa d'una llum de control groga fins a una reducció de l'autonomia i riscos d'incendi.
Aquest problema afectaria uns 75.000 vehicles de Volkswagen, en concret als models ID.3, ID.4, ID.5 i ID.Buzz fabricats entre el 24 de juny de 2023 i el 23 d'agost de 2024.
De la mateixa manera, estarien sofrint els mateixos problemes unes 19.000 unitats del Cupra Born fabricades entre el 7 de febrer de 2022 i el 21 d'abril de 2024.
Segons la KBA, les reparacions requereixen una actualització de programari i una prova de la bateria i, quan sigui necessari, caldrà substituir mòduls individuals de la bateria.
Fonts del grup Volkswagen han assenyalat a l'agència alemanya DPA que "una sobrecàrrega extrema com aquesta podria provocar un incendi", per la qual cosa la companyia està inspeccionant tots els vehicles afectats per descartar qualsevol tipus d'anomalia, malgrat que fins al moment no s'ha generat cap risc de tipus humà.