Motor.- L'automoció catalana creu que els EUA ja no son un "soci comercial fiable" i demana buscar-ne d'altres

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
El Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (CIAC) ha advertit aquest dijous que l'administració estatunidenca ha deixat de ser "un soci comercial fiable" i ha reclamat a la Generalitat i al Govern d'Espanya que col·laborin per trobar mercats alternatius, segons ha informat en un comunicat.
Davant l'escalada de tensions, ha mostrat la seva preocupació per la deriva actual de la política comercial internacional i el fet que el futur de milers d'empreses i llocs de treball "depenguin de l'humor amb el qual es llevi el president dels Estats Units".
Així mateix, ha instat a posar fi al "comportament d'assetjador ('bully')", i ha al·legat que el món industrial i comercial es regeix per unes normes internacionals que s'han de respectar de manera estricta, i que no es poden saltar de manera unilateral, textualment.
Actualment, els aranzels a l'automoció a Europa es mantenen en el 25%, tot i que el CIAC ha alertat que qualsevol increment addicional o mesura de represàlia "seria altament nociva i posaria contra les cordes un sector estratègic i fonamental per a l'economia catalana".
Davant aquest escenari, el clúster ha demanat la col·laboració i implicació directa del Govern de la Generalitat i del Govern d'Espanya: "Cal potenciar conjuntament la cerca de nous mercats alternatius i explotar molt més i millor els mercats actius que ja tenim consolidats", ha conclòs.