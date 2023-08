El Govern central obrirà aquest dimecres la finestra per a les ajudes al vehicle elèctric del Perte VEC II

La convocatòria compta amb 559 milions d'euros, 344 milions de subvenció i 215 milions de préstec



MADRID, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern habilitarà aquest dimecres, 16 d'agost, la finestra per a la segona línia de la segona convocatòria del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat (Perte VEC), destinada a la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat.

Aquesta finestra estarà disponible per presentar projectes fins al 15 de setembre i comptarà amb uns 559 milions d'euros, dels quals l'import total màxim convocat serà de 344,42 milions d'euros en forma de subvenció i 215,24 milions en forma de préstecs, que seran reemborsables al tipus d'interès del 2,88% i amb un termini d'amortització total de 10 anys amb 3 anys de manca.

Com en la primera línia del Perte VEC II presentada a principis de juliol, relativa a la producció de bateries, la resolució de projectes serà per un sistema de concurrència simple, és a dir, per ordre d'arribada, així com la possibilitat de presentar projectes individuals en lloc d'entorn d'un projecte tractor.

Segons va publicar l'Executiu en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) a la fi de juliol, aquesta línia està destinada a recolzar inversions vinculades a la cadena de valor industrial del vehicle elèctric i connectat, així com els seus sistemes, subsistemes i components, a més d'alguns sistemes necessaris d'infraestructura auxiliars.

En total, entre les dues línies, la que s'obrirà aquest dimecres i la relativa a la producció de bateries, el pressupost aconsegueix els 1.409 milions d'euros.