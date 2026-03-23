La Fundació Seat Cupra dona 11 vehicles elèctrics a 4 centres sanitaris catalans

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
La Fundació Seat Cupra ha donat set Cupra Tavascan i quatre Cupra Born per facilitar l'atenció fora de l'àmbit clínic de l'Hospital Universitari de Bellvitge i l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, a Barcelona, i l'Hospital Germans Trias i Pujol i la Fundació Institut Guttmann, a Badalona (Barcelona).
Forma part del projecte 'Health on e-wheels', que posa la mobilitat elèctrica al servei de centres sanitaris a tot Catalunya, informa la firma automobilística en un comunicat aquest dilluns.
La directora de la Fundació Seat Cupra, Patricia Such, s'ha mostrat satisfeta perquè institucions sanitàries de prestigi reben vehicles que "facilitaran la mobilitat dels seus professionals i permetran que l'atenció arribi a les llars dels qui més ho necessiten".
Such ha participat en l'entrega dels cotxes als centres mèdics en quatre actes a les mateixes seus sanitàries, i que han comptat amb la presència del director gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS), el doctor Josep M. Pomar, i representants dels quatre centres.
Pomar ha destacat que aquestes donacions permetran reforçar l'hospitalització a domicili que ofereixen Bellvitge i Germans Trias i Pujol, i també l'atenció domiciliària pediàtrica de Vall d'Hebron.