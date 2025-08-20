Cupra presentarà el seu nou Cupra Tindaya al saló IAA Mobility de Múnic (Alemanya)

BARCELONA 20 ago. (EUROPA PRESS) -
La marca automobilística Cupra presentarà el seu nou model 'Cupra Tindaya showcar' al saló IAA Mobility 2025 de Múnic (Alemanya) al setembre, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat.
En concret, la marca farà l'estrena mundial del model a l'Open Space del saló el proper 8 de setembre, durant una conferència de premsa.
El cotxe rep el seu nom d'una muntanya volcànica de l'illa de Fuerteventura, a les Canàries, i vol reflectir "la visió i el futur llenguatge de disseny de la marca".