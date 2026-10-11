Blume (Volkswagen) demana una regulació europea de CO2 segons "les realitats del mercat"

La família dels elèctrics urbans fabricats a Espanya acumula 150.000 comandes des del seu llançament
PARÍS (FRANÇA), 11 (EUROPA PRESS)
El conseller delegat del Grup Volkswagen, Oliver Blume, ha afirmat que per escalar la mobilitat elèctrica a Europa fa falta que la descarbonització vagi de la mà amb l'èxit econòmic, pel que ha demanat preus més competitius per a l'energia i una regulació sobre emissions de CO2 clara i "amb suficient flexibilitat per a les realitats del mercat".
Ho ha dit durant un esdeveniment amb mitjans de comunicació a París (França), en el marc del Paris Motor Show 2026 que comença dilluns que ve a la ciutat francesa, en la qual ha participat amb el ministre delegat d'Indústria de França, Sébastien Martin, i el responsable del grup de marques de volum del grup Volkswagen, Thomas Schäfer, en ple debat al voltant de la possibilitat d'allargar la data límit posada per la Unió Europea als cotxes de combustió.
Ha afegit també que són necessàries infraestructures d'alt rendiment, incentius per als compradors i que el continent sigui menys depenent de la importació d'energia: "Estem compromesos amb la descarbonització i la nostra indústria està fent la seva part per fer d'aquesta transformació un èxit. Però per escalar la mobilitat elèctrica necessitem més", ha dit.
Ha enumerat dos altres punts clau per impulsar el futur industrial d'Europa, que són que les empreses que inverteixen, desenvolupen i produeixen a Europa han de tenir un benefici real, i una competició amb la Xina "justa".
Ha explicat que des de la companyia creuen en els mercats oberts, però que aquesta obertura també significa defensar els interessos europeus: "Una base industrial forta significa més èxit econòmic, protegeix la nostra independència tecnològica i li dona a Europa la força de modelar el seu propi futur", ha dit.
MARTIN
Martin ha explicat que el model industrial europeu s'enfronta a un "xoc extern", però ha confiat que la potència industrial, enginyeria i experiència europea permetin al continent assumir el repte que planteja la competència asiàtica.
Ha afirmat que les barreres aranzelàries aplicades per la Unió Europea al vehicle elèctric van permetre reduir del 40% al 11% la quota de mercat dels automòbils asiàtics a França, després de la qual cosa ha advocat per estendre aquestes mesures de protecció també als cotxes híbrids.
"Els canvis tecnològics i les grans transformacions que travessa el sector del vehicle exigeixen acompanyar la reconversió del nostre teixit industrial", ha explicat Martin, i ha defensat el paper de les administracions en la implementació d'un marc més just per a les companyies europees.
COMANDES DE L'ID. POLO
Durant la seva intervenció, Schäfer ha explicat que el grup ha registrat 150.000 comandes dels quatre models de la família d'elèctrics urbans que es fabriquen a Espanya --l'ID. Polo, l'ID. Cross, el Cupra Raval i l'Skoda Epiq-- des del seu llançament fa aproximadament mig any.
D'aquest total, l'executiu ha detallat que 50.000 són de l'ID. Polo, que es fabrica a la fàbrica de la companyia a Martorell (Barcelona).
UNIÓ ALEMANYA I FRANÇA
Durant el seu discurs, Blume també s'ha referit a la relació propera històricament entre França, on s'està celebrant el saló, i Alemanya, el país del qual és originària la companyia.
Ha explicat que és una relació que "ha modelat Europa durant dècades i que té implicacions que van molt més allà" de tots dos països.