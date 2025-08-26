La mostra 'Lo que dicen las piedras' encara la seva última setmana al Port de Tarragona amb activitats

TARRAGONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
L'exposició 'Lo que dicen las piedras' de Nu Díaz encara la seva última setmana en el Port de Tarragona amb una programació diversa d'activitats que permetran "aprofundir en el significat de l'obra".
El programa inclou una actuació de ball i música, un taller i trobades amb l'artista, segons ha informat la infraestructura aquest dimarts en un comunicat.
Les activitats, totes d'entrada lliure, proposen "fer un pas més en aquesta reflexió sobre el llenguatge de les pedres incorporant noves disciplines artístiques i fent dels visitants part activa de l'experiència".