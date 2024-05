Morningstar DBRS veu positiu per al ràting del Sabadell una fusió amb el BBVA

MADRID, 10 maig (EUROPA PRESS) -

L'agència de qualificació creditícia Morningstar DBRS considera que l'eventual fusió de Banc Sabadell amb el BBVA seria positiva per al ràting del primer, segons es desprèn d'un informe publicat aquest divendres.

La companyia ha decidit mantenir sense canvis el ràting del Sabadell com a emissor a llarg termini en 'A (baixa)', alhora que la perspectiva continua sent 'estable'. L'informe se centra en la solvència de l'entitat i l'únic comentari sobre l'oferta del BBVA és que seria positiva per al seu perfil creditici.

Morningstar DBRS ha argumentat sobre la rendibilitat millorada del banc la decisió de mantenir la nota de solvència. També té en consideració el perfil de liquiditat i finançament del banc, amb una gran base de dipòsits i accés als mercats majoristes.

Així mateix, el ràting té en compte la "sòlida franquícia' del banc a Espanya, amb el focus posat en les pimes, a banda de la seva presència més reduïda, però significativa, al Regne Unit a través de TSB.

La qualificadora de riscos consideraria un increment en el ràting si es produeix una millora sostinguda de la rendibilitat i les mètriques de qualitat creditícia. Si es produeix el contrari, això portaria a una rebaixa.