Morillas (Cidob) veu l'eventual alto el foc a Gaza com "una treva molt inestable" a la regió

Afirma que la UE hauria d'aspirar a un posicionament polític propi sobre el futur de Gaza

BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -

El director del Cidob, Pol Morillas, ha assegurat que l'acord per a un eventual alto el foc a Gaza és "una treva molt inestable per a la regió", a causa de la situació interna del govern d'Israel, que considera que està molt feble respecte als seus aliats, i també perquè l'acord no estableix com es procedirà a la reconstrucció de Gaza.

En una entrevista d'Europa Press, ha assegurat que tampoc se sap qui assumirà el govern de la Franja de Gaza si s'avança en les fases següents després de l'alto el foc, ja que també hi ha divisió interna a Palestina sobre aquesta qüestió: "Si l'autoritat Palestina torna a governar la Franja, això suposa un posicionament contrari a Hamas".

Per ell, el retorn de Donald Trump a la presidència dels Estats Units ha fet que el president d'Israel, Benjamin Netanyahu, hagi accedit a un acord per a la cessació de les hostilitats, i ha assenyalat que això no s'havia produït abans "per una qüestió de poca proximitat" del president nord-americà, Joe Biden, amb el govern israelià.

Morillas ha explicat que els termes de l'acord són bastant similars als que els Estats Units proposa des de fa temps, però la victòria de Trump és el que "ha determinat avançar en aquesta direcció".

També ha assenyalat que ara Trump haurà de decidir quina posició pren pel que fa a aquest conflicte: si fa una defensa "a ultrança d'Israel i de la visió més ultranacionalista i ultraortodoxa, amb la qual alguns membres de la seva administració semblen estar d'acord", o si és més favorable al transaccionalisme i a la negociació sobre el futur de la regió.

EL PAPER DE LA UE

Malgrat que la Unió Europea no ha tingut, en la seva opinió, "un paper especialment destacat" en la negociació de l'acord per a l'alto el foc, Morillas considera que sí que serà un actor important en la reconstrucció, com ja ho ha estat en altres ocasions.

"A la regió, la UE ha estat proveïdora de fons. Moltes vegades en anglès es diu que és 'payer not player', paga però no juga al joc diplomàtic", ha assegurat Morillas, que considera que la Unió hauria d'aspirar a un posicionament polític i diplomàtic propi sobre el futur de Gaza.

Morillas també ha sostingut que la nova alta representant de la UE per a Política Exterior, Kaja Kallas, té "la mirada molt més posada" en la guerra d'Ucraïna, a diferència del seu predecessor, Josep Borrell, i ha afegit que haurà d'equilibrar les preocupacions pels conflictes a Ucraïna i l'Orient Mitjà per representar els interessos dels 27.

EGIPTE I L'ARÀBIA SAUDITA

El director del Cidob ha explicat que els actors de la regió es posicionen a favor d'una pacificació del conflicte, després de la qual cosa ha assenyalat que Egipte és "favorable a la causa palestina, però no a obrir les portes als refugiats de Gaza", ja que tem l'impacte en l'economia i en la societat de l'arribada de ciutadans palestins que fugin del conflicte.

Per la seva banda, l'Aràbia Saudita "sembla voler normalitzar les relacions amb Israel", i Morillas considera que, amb el retorn de Trump, s'obrirà una nova fase en aquestes relacions, ja que els saudites són un dels principals actors dels Acords d'Abraham, signats per Israel i diversos països àrabs el 2020 durant el primer mandat de Trump.

"La gran pregunta, en el cas de l'Aràbia Saudita, és si després de l'ofensiva d'Israel a Gaza pot establir o pot acceptar els mateixos termes d'aquests Acords d'Abraham tal com estaven en la primera presidència", ha apuntat el director del Cidob.

Morillas ha vaticinat que l'Aràbia Saudita demanarà "avanços en la qüestió de l'Estat palestí" després de l'impacte que ha tingut la guerra de Gaza en les opinions públiques àrabs i del seu propi país.