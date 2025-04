Morillas (Cidob): com més es vol entendre la guerra a Gaza, més difícil és "imaginar la pau"

Lamenta que la Unió Europea "ha desaparegut com a actor" en el conflicte de Gaza

El director del Cidob, Pol Morillas, ha assegurat aquest dissabte que com més s'intenta entendre la guerra i el conflicte a Gaza, més difícil és "imaginar la pau", com a conclusió de la jornada 'War and Peace in the 21st Century. The future of the Middle East' organitzada pel Cidob al Palau de Pedralbes de Barcleona.

Morillas ha estat l'encarregat de clausurar la jornada juntament amb el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, i havia estat inaugurada pel president del Cidob i ex-alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Josep Borell, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

El director del Cidob ha explicat les dicotomies que han sorgit durant els debats, com per exemple si es pot pensar en les polítiques a impulsar després del conflicte a Gaza o cal "focalitzar-se en la violència" actual del conflicte.

També s'ha abordat temes com qui pot liderar la pau, si han de ser líders forts o la societat civil, i els ponents han reflexionat sobre l'origen d'aquests líders, si poden ser interns o externs, així com el rol dels Estats Units i de la UE, després de la qual cosa Morillas ha lamentat que la Unió Europea "ha desaparegut com a actor" en el conflicte.

Quant a la solució del conflicte, la conversa ha derivat en si s'ha d'imaginar una solució particular o una per a una nova arquitectura regional, i si és compatible la fragmentació amb un nou ordre regional.

"Com vaig prometre, no hi ha respostes a aquest debat. Queden moltes preguntes per resoldre, però va ser una conversa molt enriquidora, i crec que realment contribuïm a esclarir l'assumpte", ha conclòs Morillas.

ELS EXPERTS

Durant les jornada, l'exdirector general del Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel, Avi Gil, ha expressat la seva voluntat de posar fi a la guerra, s'ha preguntat quin serà el futur lideratge en Palestina, i ha sostingut que la Unió Europea pot "contribuir molt" a una solució.

L'investigador i exambaixador de França als Estats Units i Israel, Gérard Araud, ha lamentat que l'ONU està tan dividida com en els temps de la guerra freda, i ha assegurat que el Govern d'Israel "no vol negociar", sinó annexionar Cisjordània, mentre que el director de l'Arab Center for Research and Policy Studies, Salam Kawakibi, ha instat la UE a pressionar per desarmar Hezbollah.

Per la seva banda, la directora del Programa sobre l'Orient Mitjà del Wilson Center, Merissa Khurma, ha alertat sobre l'increment dels grups radicals a la regió i ha criticat que els Acords d'Israel ignoren la qüestió palestina.

La directora del programa sobre Orient Mitjà i Nord d'Àfrica de Chatham Hous, Sanam Vakil, ha apostat per millorar els Acords d'Abraham "perquè siguin més inclusius", mentre que la investigadora sènior i directora-fundadora del programa sobre Egipte i la Banya d'Àfrica del Middle East Institute, Mirette F. Mabrouk, ha avisat que el desarmament de la regió serà un procés llarg, encara que el veu possible, i ha apostat per acompanyar-lo de polítiques de desenvolupament.