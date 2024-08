Moret reivindica el Mediterrani com a "punt de trobada" en la benvinguda de la Copa Amèrica

BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha reivindicat el mar Mediterrani com a "punt de trobada" en l'acte institucional de benvinguda de la 37 Copa Amèrica, que se celebrat aquest dijous en el Museu Marítim de Barcelona.

A l'acte han assistit el Rei Felip VI; el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el ceo i la vice-presidenta de l'America's Cup Events Barcelona (ACE Barcelona), Grant Dalton i Aurora Catà.

"Des dels molls de Barcelona s'han escrit capítols fonamentals de la història de Barcelona. Mai hem donat l'esquena al mar, al voltant del qual s'ha format la civilització", ha destacat Moret.

AURORA CATÀ

Per la seva banda, Catà ha agraït el "gran esforç i dedicació" de l'organització, així com la col·laboració de les institucions per fer possible aquesta edició de la competició a la capital catalana.

Ha subratllat que es tracta d'una "oportunitat única per exhibir tot el que és Barcelona i per inspirar a noves generacions".