Moret (PSC) veu marge per als pressupostos i que "poden passar moltes coses" abans de la totalitat

BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha sostingut que hi ha marge per arribar a un acord amb ERC de cara als pressupostos de la Generalitat fins al debat de totalitat al Parlament, el 20 de març.
"Creiem que encara hi ha molts dies fins a l'inici del debat parlamentari, de fet gairebé 20, i en aquests dies poden passar moltes coses i nosaltres apel·lem, com sempre, al treball intens, a la negociació i a la recerca d'acords", ha dit en una roda de premsa a la seu del partit aquest dilluns.
Junts ja ha anunciat una esmena a la totalitat al projecte, de la mateixa manera que ERC, que encara no l'ha presentada i, sobre això, Moret ha expressat "total respecte" a les decisions dels grups parlamentaris, però que durant els dies que resten fins a l'inici del debat a la totalitat es pot tancar un acord.
"FUGIR DEL SOROLL"
Moret veu marge per a la negociació, i creu que la discreció és la millor eina per a un possible acord: "Temes tan delicats com aquests requereixen discreció, absoluta discreció", i ha dit que els ciutadans demanen certeses i no especulacions per no generar frustració.
"Hem de fugir del soroll. Necessitem concentrar-nos tots plegats en el que tenim entre mans, que és molt important per a aquest país", ha resumit.