Moret veu en la intercepció de la Flotilla una prova més de "la manera de fer" d'Israel

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmat aquest dijous que la intercepció de 13 embarcacions de la Global Sumud Flotilla (GSF) per part de l'exèrcit israelià respon a "la manera de fer" d'Israel i ha demanat l'alliberament dels activistes retinguts.
"Totes i tots ho hem vist clarament. Jo crec que és una conseqüència claríssima i una manifestació més de la manera de fer de l'Estat d'Israel. Si ens remetem al punt de partida, aquest és el genocidi sistemàtic que està massacrant el poble palestí", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Ha desitjat que es resolgui "com més aviat millor" el retorn de tots els activistes retinguts als seus països, dels qui Moret ha ressaltat el seu compromís humanitari.
PRESSUPOSTOS I MODEL DE FINANÇAMENT
Preguntat pels pressupostos de la Generalitat del 2026, ha recordat que encara no s'han començat a negociar perquè "la negociació se centra a complir els acords del pacte d'investidura" que, segons ella, és un pas fonamental per començar en un futur pròxim les possibles negociacions pressupostàries.
Sobre si el PSC està en converses amb el PSOE per negociar el principi d'ordinalitat per a Catalunya en el model de finançament, ha apuntat que el PSC està fent la seva feina: "Creiem fermament que el model econòmic de Catalunya ha de tenir aquest pilar".