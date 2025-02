Moret (PSC): tots els que van pactar el finançament singular "són conscients" de la seva complexitat

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmat aquest dilluns que totes les forces polítiques que van acordar el finançament singular "són conscients dels processos, de les complexitats", i ha remarcat que suposa, textualment, un canvi estratègic i estructural del model econòmic i fiscal de Catalunya.

Ho ha dit en una roda de premsa a la seu del PSC a Barcelona, després de preguntar-li sobre la ponència política del congrés d'ERC que planteja la possibilitat de crear un consorci entre l'Agència Tributària (AEAT) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) per fer un "traspàs progressiu" de les competències tributàries.

Moret ha apuntat que el PSC no coneixia el contingut de la ponència que ERC porta a votació en la cita congressual del 14 i 15 de març, i ha subratllat que no fan valoracions de la proposta perquè, en les seves paraules, respecten el que faci la direcció presidida per Oriol Junqueras.

La reacció de Moret arriba després de les informacions publicades en relació amb el contingut de la ponència política d'ERC, sobre el qual la secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha anunciat aquest mateix dilluns que eliminaran aquest plantejament del document perquè "no és una via possible" per als republicans.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Quant a la comissió de seguiment que van pactar el PSC i ERC per avaluar el compliment de l'acord d'investidura, Moret ha explicat que encara estan pendents que es constitueixi definitivament l'òrgan: "Encara no tenim una data concreta, sí que estem treballant perquè es pugui organitzar i es pugui, diguem-ne, formalitzar".

Amb això, ha assegurat que la política catalana està més activa que mai, cosa que, a parer seu, ho demostra la vitalitat del Govern perquè "s'actua, es governa, es prenen decisions" que responen, diu, als reptes de Catalunya.