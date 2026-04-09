Moret (PSC) tanca la porta a la proposta de Junts de deflactar l'IRPF

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha tancat la porta aquest dimecres a la proposta de Junts de deflactar l'IRPF.
En una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha assegurat que l'IRPF és "un impost fonamental" per garantir uns recursos públics de qualitat.
"Tothom vol sistemes de serveis públics de qualitat i que funcionin. Això sense un sistema fiscal just i equitatiu és difícil", ha advertit la també presidenta de la Diputació de Barcelona.
Tot això després que el secretari general de Junts, Jordi Turull, insistís dimecres a abaixar la pressió fiscal a Catalunya, començant per deflactar l'IRPF i passant per eliminar l'impost de successions i donacions, entre altres mesures.
Per Moret, que Turull afirmés que Catalunya és un "infern fiscal" s'emmarca en un plantejament ideològic i un posicionament polític de Junts.
També considera una bona notícia que ERC acordés "posposar" la cessió de l'IRPF a Catalunya en la negociació dels pressupostos i que ara, totes dues parts, posin el focus en altres qüestions.
Sense voler parlar de calendaris, ha assegurat que socialistes i republicans han fet un esforç per aparcar les diferències i treballen per arribar a un acord.
No obstant això, ha negat que a la taula de negociació hi hagi el traspàs de les prestacions de l'atur o la gestió aeroportuària: "Estem parlant de temes més globals com les infraestructures i l'habitatge".
ESQUERRES
En espera de l'acte que protagonitzaran aquest dijous Gabriel Rufián (ERC) i Irene Montero (Podem) a Barcelona, Moret considera que "sempre és una bona resposta que els progressistes es manifestin en contra de la ultradreta".
Malgrat respectar que se celebri aquest acte, ha exposat que els socialistes aspiren a ser els "referents" dels posicionaments de l'esquerra i del progressisme.
RODALIES
També s'ha referit a la visita del ministre de Transports, Óscar Puente, a Catalunya 78 dies després de l'accident de Rodalies a Gelida (Barcelona) i a la crisi en el servei: "Vam tenir la mala sort que van coincidir les nostres dificultats a Rodalies i el desgraciat accident de Gelida amb l'accident d'Adamuz".
No obstant això, la també alcaldessa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) ha reivindicat que l'equip de Puente, amb el secretari d'estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, al capdavant, ha estat a Catalunya cada setmana.
BANDERES
Sobre que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obligui el Parlament a hissar la bandera d'Espanya de manera permanent a l'edifici i no només els dies de ple, ha manifestat que respecta que el president del Parlament, Josep Rull, no ho faci però discrepa.
"És important que tots els símbols que representa el nostre país siguin a les portes de les institucions. Respectem la decisió però no la compartim", ha resolt.