Moret (PSC) situa "molt especialment" el català com a pilar de la identitat de Catalunya

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha situat aquest dijous el català com un pilar de la identitat de Catalunya: "Una Diada Nacional que volem identificar amb la defensa d'aquells pilars que identifiquen i singularitzen la nostra identitat com a país, com la cultura i, avui molt especialment, la llengua catalana", ha dit.
Ho ha dit després de la tradicional ofrena del Govern al monument de Rafael Casanova per la Diada, on ha defensat una jornada "de tots i per tots" i de retrobament entre institucions, organitzacions polítiques i entre la societat, i ha destacat el rumb de la Generalitat després del primer any de govern de Salvador Illa.
Finalment, ha reclamat que Catalunya escapi del "discurs de la confrontació i de l'odi" que divideixen i empetiteixen, ha afirmat, i ha demanat apostar per l'impuls de la prosperitat, del dinamisme econòmic i la redistribució de la riquesa.