Moret (PSC): "Si a Feijóo li importés Catalunya, celebraria la situació actual de normalitat"

Afirma que el Govern treballa per tenir pressupostos "dins el termini i en la forma escaient"



BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha demanat al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no faci política en contra de Catalunya a la resta d'Espanya: "Si a Feijóo li importés Catalunya, celebraria la situació actual de normalitat institucional i política al nostre país".

Així s'ha expressat aquest dilluns en una roda de premsa a la seu del partit, en la qual ha afirmat que Feijóo i el PP "no tenen un projecte ni per a Espanya ni per a Catalunya més enllà de confrontar permanentment".

Ho ha dit arran d'una entrevista de Feijóo a 'La Vanguardia' en la qual ha acusat el president del Govern central, Pedro Sánchez, d'haver "utilitzat" i mentit Catalunya per la reforma del sistema de finançament acordat pel PSC i ERC.

"Els catalans tenen prou maduresa democràtica per saber què elegeixen a les urnes, i no es deixen instrumentalitzar per ningú", ha replicat Moret, que ha qualificat les paraules del líder del PP de manca de respecte i a qui ha demanat que estigui --textualment-- a l'alçada de les circumstàncies, que deixi de confrontar i que posi propostes serioses sobre la taula.

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT

Preguntada pels pressupostos de la Generalitat del 2025, Moret ha afirmat que la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, i el seu equip "estan treballant intensament per poder gaudir d'aquests pressupostos dins el termini i en la forma escaient".

En aquest sentit, ha assegurat que el més important és treballar en la lògica de "generar climes positius en favor d'aquests pressupostos" amb la resta de forces polítiques.

Així mateix, preguntada per la renda bàsica universal, Moret ha apuntat que el que està escrit en l'acord d'investidura és el que es complirà, "més enllà de les persones" que treballin per fer-ho possible.

EXECUTIVA DEL PSC

En la reunió de l'Executiva del PSC prèvia a la roda de premsa, el partit ha aprovat el pla de mandat fins al 2027 que contempla "diferents línies d'actuació" i prioritats com difondre les posicions del partit per tot el territori català.

Un pla de treball que és, ha dit Moret, conscient que el PSC "és el primer partit a Catalunya" i que opta per la implantació territorial amb l'objectiu de créixer en candidatures i alcaldies en les pròximes eleccions municipals.

"Som el partit referent de l'esquerra a Catalunya, un partit central i centrat a ser propositiu, positiu i possibilista, que dona resposta a les ciutadans", ha afegit.

La portaveu també ha informat que aquest cap de setmana se celebrarà el congrés de les joventuts socialistes, en el qual formalitzaran el relleu al capdavant de la seva secretaria i en què serà present el primer secretari i president de la Generalitat, Salvador Illa.