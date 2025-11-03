Moret (PSC) retreu a Feijóo que no ha estat "capaç d'agafar les regnes" per fer dimitir Mazón

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha retret al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no ha estat "capaç d'agafar les regnes" del seu partit per fer dimitir el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón.
En una roda de premsa a la seu del partit aquest dilluns ha dit que la dimissió de Mazón és "inqüestionable i necessària" com a acte de justícia i de restauració de la dignitat de les víctimes de la dana, en les seves paraules.
També ha demanat a Feijóo que doni explicacions perquè, a parer seu, "el seu lideratge ha fet que la situació s'allargui innecessàriament i ha posat per davant els interessos del partit i els pactes amb Vox".
A més a més, ha criticat que Mazón, en la compareixença d'aquest dilluns, "ha tornat a dipositar les responsabilitats en altres i només ha servit per defensar-se, justificar-se i victimitzar-se".
"El que queda, evidentment, és que els valencians es manifestin i opinin sobre aquest fet, és a dir, que es puguin expressar davant aquest context", ha remarcat en referència a una possible convocatòria electoral.