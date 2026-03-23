Moret (PSC) recorda Jospin com un "referent" del socialisme francès i internacional

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha recordat l'exministre Lionel Jospin com un "referent" del socialisme francès i una figura clau de la socialdemocràcia internacional i europea.
Ho ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns després que Jospin s'hagi mort als 88 anys, després d'anys fora de la política i mesos després de sotmetre's a una intervenció quirúrgica de la qual no van transcendir detalls.
També ha lamentat la mort de l'exambaixador d'Espanya, Manuel Escudero, davant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), de qui ha elogiat el compromís amb les idees socialistes, la seva mirada progressista i la seva trajectòria "impecable" en política i en l'àmbit del PSOE.