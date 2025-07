Moret (PSC) rebutja lliçons del PP després del cas Montoro: "No han donat explicacions"

Creu que Sánchez pot esgotar perfectament el mandat: "Per què ha d'acabar abans d'hora?"

BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha rebutjat que el PP doni lliçons als socialistes sobre corrupció perquè veu diferències substancials en la resposta que dona cada formació a casos que els afecten, i creu que els populars "no han donat explicacions" sobre el cas Montoro.

"Són l'únic partit espanyol que ha estat condemnat per corrupció en aquest país i, davant d'un cas flagrant i amb informacions molt greus respecte a un ministre del PP, la resposta que hem obtingut ha estat en el seu moment donar lliçons, però quan tocava no han donat explicacions", ha criticat en una entrevista d'Europa Press.

Ha demanat als populars que donin la cara, cosa que diu que ja haurien d'haver fet, i explicar els fets en aquest cas: "Explicar què ha passat, prendre decisions i sobretot ser clars i contundents de com afrontar els casos de corrupció a casa seva. I crec que no ha estat així".

RESPOSTA "IMMEDIATA"

Sobre el cas Cerdán, ha lamentat que existeixin casos de corrupció, però ha insistit que el que marca la diferència és la resposta que s'hi dona, i ha destacat la resposta del president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que assegura que "va ser immediata, contundent i clara".

Ha advocat per la tolerància zero amb la corrupció, ha destacat les mesures del pla anticorrupció i les mesures orgàniques adoptades pel PSOE, i ha subratllat que Sánchez va demanar perdó, la qual cosa demostra, a parer seu, que "assumir els errors en política no és un signe de feblesa, sinó un signe d'honestedat".

"NO HI HA RES" D'ILLA

Preguntada per si manté que el president de la Generalitat i líder del PSC, Salvador Illa, no està implicat en la trama, ha respost que no, i ha recordat que el maig del 2024 va donar explicacions al Congrés i al Senat sobre el seu pas pel ministeri, per deixar clar que no tenia relació amb cap irregularitat: "No hi ha res".

Ha afegit que Illa tampoc ha tingut problema a donar explicacions al Parlament, i l'ha definit com un polític honest: "No conec ningú més honest que Salvador Illa, i que representi millor els valors de la noblesa de la política, i que estigui més implicat i més compromès amb el seu partit i també amb el seu país. Per tant, no tenim cap por ni tenim cap preocupació en aquest sentit".

Ha descartat que sigui un risc per al PSC mostrar un suport clar a Sánchez en aquest moment, perquè aquesta posició es basa en dues lògiques: a compartir la seva "acció de govern impecable" amb les seves polítiques públiques transformadores i a compartir la seva resposta davant dels presumptes casos de corrupció.

FUTUR DE LA LEGISLATURA

Sobre el futur de la legislatura espanyola, ha afirmat que Sánchez "pot esgotar perfectament el mandat" pel seu full de ruta impecable, en les seves paraules, i per ser un executiu que ha governat i que ha pres decisions valentes, sent capaç d'arribar a acords.

"Si això ha funcionat, per què ha d'acabar abans d'hora?", s'ha preguntat, i ha assenyalat que polítiques com la reforma laboral, l'increment del salari mínim interprofessional i de les pensions, entre altres mesures, han estat objectivament bones per als espanyols.